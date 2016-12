Olanda, Van Gaal: "Occhio Argentina, so come fermare Messi"

21:23 - "Ho pronto un piano per bloccare Messi e l'Argentina". Alla vigilia della semifinale mondiale a San Paolo contro la Seleccion di Sabella, il commissario tecnico dell'Olanda Louis Van Gaal promette battaglia e assicura di non pensare solo alla Pulce: "Stiamo per affrontare l'Argentina e non un singolo giocatore - dice il tecnico olandese - quindi bisogna ragionare in termini di squadra e non di individualità, seppure di spicco".

Resta il fatto che, inutile negarlo, arginare Messi significherebbe ridurre sensibilmente il potenziale offensivo dell’Argentina. E Van Gaal ne è perfettamente consapevole: “Se gli hanno dato per quattro volte il premio di miglior calciatore del mondo ci sarà un motivo – sottolinea il ct dell’Olanda -. Comunque ho un piano anche per interrompere le sue azioni. Chi è favorito tra noi e loro? Il 50 per cento a testa”. Titolare tra i pali torna Cillessen, sostituito da Krul ai quarti contro la Costa Rica solo per i rigori: “Gioca lui perché sta svolgendo un eccellente lavoro”.



La sorpresa dall’ultimo allenamento arriva da Nigel De Jong. Il centrocampista del Milan, uscito per un problema muscolare nei primi minuti del match degli ottavi di finale contro il Messico, potrebbe clamorosamente tornare a disposizione di Van Gaal per la semifinale: “Ora come ora non ho la minima idea se De Jong possa farcela - sottolinea il ct -. Aspetto di sentire il parere dei medici. Ma se la sua risposta alle sollecitazioni sarà stata buona, allora vorrà dire che è accaduto un miracolo”.