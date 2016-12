23 giugno 2014 Olanda, una vittoria è per sempre: tifoso

si fa tatuare van Gaal e van Persie Omaggio di un fan olandese ai due simboli della nazionale "oranje" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:27 - Ricordi indelebili, per sempre sulla pelle. Non parliamo di frasi, di momenti o di amori, ma di Van Gaal e Van Persie. Infatti, un fan olandese si è fatto tatuare sulla schiena l'allenatore e il fuoriclasse della nazionale olandese, simboli degli Oranje che tanto bene stanno facendo in questo Mondiale brasiliano. Risalta l'immagine molto grande del ct e il bomber ritratto nel suo tuffo strepitoso contro la Spagna. Passione senza confini.

Non ha perso tempo. Non ha aspettato che l'Olanda arrivasse in finale o che regalasse altre emozioni. Per lui Van Gaal è già un mito e il gol di Van Persie è già nella leggenda. Nella prossima sfida contro il Cile e nelle prossime gare del Mondiale, questo fan probabilmente potrà permettersi anche di fare a meno di indossare magliette e sciarpe. Dalla sua schiena si capirà già per chi fa il tifo. Non male come idea per combattere il caldo durante una partita.