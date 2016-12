Olanda, Robben: "Mi sono tuffato, chiedo scusa" 

12:06 - Arjen Robben dimostra di essere un campione sia in campo che fuori. L'attaccante olandese al termine del match con il Messico ha chiesto scusa per aver chiesto un rigore nel corso del secondo tempo: "Mi sono tuffato quando nessun fallo era stato commesso nei miei confronti È stato stupido, non avrei dovuto farlo. Alla fine della partita, però, il fallo su di me c'era". Un bel gesto anche se le immagini confermano che il rigore poteva starci.