Olanda, Robben consola il figlio disperato

13:49 - Ancora una volta l'Olanda dice addio ai sogni di gloria a un passo dal traguardo. Dopo la sconfitta ai supplementari in finale contro la Spagna nel Mondiale di quattro anni fa, i rigori in semifinale con l'Argentina sono stati fatali in quest'occasione. Nonostante la delusione, Robben, che era in campo anche in Sudafrica, a fine partita ha trovato la forza di andare a consolare il figlio in lacrime in tribuna.

La scena sta facendo il giro del mondo, con l'esterno del Bayern Monaco che abbandona qualche istante il terreno di gioco per avvicinarsi alla moglie che in tribuna non riesce a far smettere di piangere il figlio Luka. Oltre che in campo, anche nel tentativo disperato familiare, Robben non ottiene grandi risultati, ma sia nell'uno che nell'altro caso, non si può certo dire che non ci abbia provato.