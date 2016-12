29 giugno 2014 Olanda-Messico, primo time out della storia del calcio Al 30esimo degli ottavi di finale di Brasile 2014, l'arbitro Proenca ha interrotto il gioco e fischiato il "cooling break": 3 minuti poi recuperati Tweet google 0 Invia ad un amico

19:37 - Durante Brasile-Croazia abbiamo scoperto la semplicità e l'utilità dello spray, in Francia-Honduras abbiamo assistito al primo gol assegnato grazie alla tecnologia nella storia dei Mondiali e ora, in occasione di Olanda-Messico, ecco il primo time out della storia del calcio, che per lo sport più amato del mondo si chiama "cooling break". Al trentesimo del primo tempo l'arbitro Proenca ha interrotto il gioco e fatto il gesto tipico della pallacanestro: per tre minuti i giocatori delle due squadre si sono dissetati e rinfrescati e gli allenatori ne hanno approfittato per una mini riunione tecnica. Brasile 2014, la prima volta non si scorda mai...