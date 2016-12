9 luglio 2014 Olanda, la Regina ha il cuore diviso a metà: Maxima è nata in Argentina Nel 1998 vestiva la casacca dell'Albiceleste, ma da quando ha sposato Giuglielmo d'Orange nel 2002 tifa per gli Arancioni Tweet google 0 Invia ad un amico

14:38 - Non sarà una partita come le altre e la posta in palio c'entra poco o nulla. Questa sera durante Olanda-Argentina il cuore di Maxima Zorreguieta, regina d'Olanda, sarà diviso a metà. Perché sua maestà è nata 43 anni fa a Buenos Aires, è tifosissima del River Plate, al Mondiale del 1998 indossava la camiseta dell'Albiceleste, ma nel 2002 si è sposata con il Principe Guglielmo Alessandro d'Orange-Nassau e da allora tifa Olanda.