Olanda, il rigore di Vlaar è un giallo: era gol? 

13:03 - Un episodio passato quasi inosservato rischia di far diventare leggenda la semifinale fra Olanda e Argentina. Si tratta del rigore di Vlaar, il primo della serie per gli Oranje, che Romero aveva prontamente respinto. Sul web, nelle ultime ore, circolano alcuni video 'sospetti', che evidenziano come il pallone, dopo la respinta del portiere, torni indietro e si fermi a cavallo della riga di porta. Ma restano due dubbi: il pallone ha effettivamente varcato la linea? E, soprattutto, Vlaar, ha toccato o sfiorato in qualche modo (magari con la spalla) la sfera dopo la parata?