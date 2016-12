Olanda, De Jong: "Spagna, ci riprenderemo la rivincita"

18:53 - Il centrocampista olandese Nigel De Jong è già proiettato all'esordio Mondiale contro la Spagna. Un remake della finale Mondiale 2010 in Sudafrica, ma questa volta il milanista spera in un epilogo diverso: "Sarà una rivincita, sicuramente molto difficile ma è sempre bello quando si gioca contro la Spagna. Il 5-3-2 può essere il modulo utile per noi, specie contro di loro. Van Gaal? E' un allenatore che dà rispetto e che allo stesso tempo lo pretende".

Agli olandesi ancora quella finale Mondiale in Sudafrica 2010 non va giù, quando persero al 116′ per un gol di Andres Iniesta, infrangendo così tutti i sogni degli Orange, ad un passo dal traguardo.

Sarà Nicola Rizzoli l'arbitro italiano designato per il big match tra Spagna-Olanda (gruppo B) allo Stadio Fonte Nova di Salvador.



Anche Arjen Robben parla della sua Nazionale: "Il nostro è un girone molto duro, con Spagna, Cile e Australia ma l'Olanda è una squadra giovane e piena di talento e con le qualità per andare avanti anche se non è tra le favorite, che sono a mio parere Brasile, Argentina, Spagna e Germania". Il giocatore ha inoltre sottolineato al Fifa.com: "Io sto benissimo, mentalmente e fisicamente e sono molto contento di essere qui, il nostro ct Van Gaal credo che sia uno dei migliori tecnici con cui ho lavorato, insieme con Guardiola.