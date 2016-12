Olanda, basta con i "van": evento storico

18:02 - Dici Olanda e pensi a van. Non questa volta. Dopo ben 18 anni e 221 partite, nei titolari della nazionale olandese che scenderà in campo per la prossima partita non ci saranno giocatori col cognome preceduto dallo storico prefisso. La tradizione di Van Basten e dei van prosegue con Van Persie, ma contro il Cile non ci sarà. La sua assenza dà un momento storico agli Oranje. Tutta colpa di Van Gaal. Un van con l'Olanda c'entra sempre in fin dei conti.



Non dovrebbe essere un dramma. A pensarci bene grandi campioni del calcio olandese non avevano questo prefisso. Soprattutto uno, il più grande di sempre del calcio olandese: Johan Cruyff. Ma senza andare troppo indietro qualche giocatore di pregevole fattura senza van c'è già anche oggi. Chiedere ad Arjen Robben per chiarimenti.