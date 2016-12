Odissea per due tifosi olandesi: spediti a El Salvador

11:37 - "Chi fa da sé, fa per tre" e ora lo sanno anche i van Lingen dopo la brutta avventura di cui la coppia di coniugi australiana è stata protagonista. I due, Orin e Melissa, di chiara origine olandese avevano comprato due biglietti per assistere a Spagna-Olanda a Salvador, ma nella capitale dello stato di Bahia non sono mai arrivati per colpa del loro agente di viaggio. Per la confusione sono stati spediti a El Salvador, stato dell'America centrale.

I due si sono accorti dell'errore durante uno scalo tecnico a Los Angeles - raccontano i media brasiliani -, ma non hanno potuto fare altro che assistere alla partita dell'Olanda in tv. Oltre al danno, una beffa clamorosa visto il 5-1 con cui gli Oranje hanno umiliato la Spagna campione del mondo.