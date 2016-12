Non solo Brasile-Germania: tutte le goleade Mondiali

14:00 - Brasile-Germania sarà ricordata per sempre come il Mineirazo: il 7-1 rifilato dai tedeschi alla Seleçao rappresenta la peggiore sconfitta nella storia calcistica verdeoro. Ma nel lungo romanzo dei Mondiali la sfida drammatica di Belo Horizonte è solo l'ultima di una lunga lista di goleade che hanno fatto vittime illustri. Curioso il caso della stessa Germania, che nel 1954 perse 8-3 la seconda partita e due settimane più tardi si laureò campione.

Una sconfitta così, a un Mondiale, in Brasile non l’avevano mai vista. Nella sua storia la Seleçao è sempre stata più abituata a infierire sugli avversari piuttosto che a subirli. Come nel 1950, quando nell’arco di quattro giorni i verdeoro rifilarono un 7-1 alla Svezia e un 6-1 alla Spagna. Poi arrivò il Maracanazo, ma quella è tutta un’altra storia. A parte qualche eccezione, ogni Mondiale ha regalato risultati roboanti facendo in qualche caso anche vittime illustri. Il caso più incredibile riguarda proprio la Germania che nel 1954 riuscì (unico caso nella storia) a laurearsi campione del mondo dopo avere perso per 8-3 la sua seconda partita contro l’Ungheria. I tedeschi (all'epoca era ancora la Germania Ovest) seppero rialzarsi immediatamente: tre giorni dopo stesero 7-2 la Turchia allo spareggio, poi in finale si presero la rivincita sulla stessa Ungheria, battuta 3-2 in rimonta.



Anche la storia recente è piena di goleade: nel 2010 in Sudafrica la Corea del Nord fu travolta per 7-0 dal Portogallo, nel 2006 in Germania l’Argentina annientò la Serbia con un netto 6-0. Fino ad arrivare all’1 giugno 2002, data indimenticabile per Miroslav Klose che firmò una tripletta nell’8-0 della Germania sull’Arabia Saudita iniziando proprio quel giorno a Sapporo la sua scalata verso il trono di re dei bomber Mondiali, conclusa ieri al Mineirao di Belo Horizonte. Il risultato più rotondo nella storia dei Campionati del mondo resta però il 10-1 con cui l’Ungheria, a Spagna ‘82, demolì il malcapitato El Salvador senza, tuttavia, riuscire a passare la prima fase. E l’Italia? La storia azzurra ai Mondiali è fatta principalmente di partite sofferte. Con un’eccezione: il 27 maggio 1934, nella prima edizione organizzata in casa, la nostra Nazionale si impose per 7-1 sugli Stati Uniti.



Ecco le più famose goleade mondiali:

Uruguay 1930

Argentina-Stati Uniti 6-1

Uruguay-Jugoslavia 6-1

Italia 1934

Italia-Stati Uniti 7-1

Francia 1938

Ungheria-Indie Orientali Olandesi 6-0

Svezia-Cuba 8-0

Brasile 1950

Uruguay-Bolivia 8-0

Brasile-Svezia 7-1

Brasile-Spagna 6-1

Svizzera 1954

Ungheria-Corea del Sud 9-0

Ungheria-Germania Ovest 8-3

Turchia-Corea del Sud 7-0

Germania Ovest-Turchia 7-2

Uruguay-Scozia 7-0

Germania Ovest-Austria 6-1

Svezia 1958

Cecoslovacchia-Argentina 6-1

Francia-Paraguay 7-3

Cile 1962

Ungheria-Bulgaria 6-1

Germania 1974

Jugoslavia-Zaire 9-0

Polonia-Haiti 7-0

Argentina 1978

Germania Ovest-Messico 6-0

Argentina-Perù 6-0

Spagna 1982

Ungheria-El Salvador 10-1

Messico 1986

Urss-Ungheria 6-0

Danimarca-Uruguay 6-1

Stati Uniti 1994

Russia-Camerun 6-1

Francia 1998

Spagna-Bulgaria 6-1

Corea del Sud-Giappone 2002

Germania-Arabia Saudita 8-0

Germania 2006

Argentina-Serbia 6-0

Sudafrica 2010

Portogallo-Corea del Nord 7-0