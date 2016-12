Neymar vs Maldini, Chiellini vs Maradona: i Mondiali impossibili

11:56 - Chiellini e Thiago Silva fanno sentire i tacchetti a Maradona, Rooney affronta Batistuta in una sfida tra bomber, Maldini entra in tackle su Neymar, Messi, Mueller e Ozil alzano la coppa del mondo: il tutto documentato con tanto di foto. No, non siamo impazziti, questo surreale viaggio nel tempo è possibile grazie a Marte.com, che ha realizzato una serie di fotomontaggi inserendo alcuni dei protagonisti del Mondiale brasiliano nelle foto iconiche delle passate edizioni. Ecco il risultato...