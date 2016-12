Neymar quasi in lacrime: "Perso il sogno di giocare la finale" 

14:43 - Un Neymar quasi in lacrime ha voluto parlare in un video dopo il brutto infortunio: "E' un momento molto difficile. Mi hanno tolto il sogno di disputare la finale del Mondiale, ma non è finito il sogno di essere campione del mondo". Il fuoriclasse brasiliano, con gli occhi lucidi, però ha dato forza alla sua squadra: "Mancano due partite e ho la certezza che i miei compagni faranno di tutto per sollevare questa Coppa".