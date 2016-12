13:33 - I Simpson avevano previsto tutto. In una puntata interamente dedicata ai Mondiali brasiliani Homer arbitra una partita della Seleçao e deve fare i conti con l'idolo di casa "El Divo". Il campione prima viene preso in giro per le continue simulazioni, poi esce dal campo in barella. Immediata, col senno di poi, l'associazione con quanto è successo a Neymar con la Colombia.