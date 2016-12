Neymar: il pantalone si abbassa... e lo sponsor ringrazia

18:01 - Può un pantaloncino cambiare un Mondiale? Forse, sì. La Fifa è infatti intenzionata a mettere sotto indagine il brasiliano Neymar, involontario (forse) protagonista di un episodio di pubblicità occulta al termine di Brasile-Camerun. Neymar, al termine del match, è rimasto a torso nudo e ha leggermente abbassato i pantaloncini: il "caso" vuole che il suo intimo fosse marchiato dallo sponsor del giocatore, messo così in bella vista.

Non è il primo episodio, nè il primo riguardante Neymar: il brasiliano, durante il match della Liga contro l'Atletico Madrid (match peraltro valido per il titolo) mostrò per ben 5 volte il logo di uno dei suoi numerosi sponsor ben segnalato sui boxer. La casa produttrice aveva quindi diffuso un comunicato ufficiale col quale negava ogni tipo di intenzionalità e di malizia nel comportamento di "O Ney", evitandogli così problemi disciplinari.

Il caso più clamoroso però fu quello con protagonista Nicklas Bendtner, che dopo una rete contro il Portogallo negli Europei del 2012 abbassò i pantaloncini così tanto da mostrare l'elastico degli slip con la scritta "Paddy Power", noto bookmaker irlandese. Il giocatore era stato sanzionato con una multa di 100mila euro e una giornata di squalifica, da scontare in competizioni internazionali FIFA: se capitasse lo stesso a Neymar, il Mondiale intero potrebbe cambiare, essendo già ai quarti di finale.