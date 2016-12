7 luglio 2014 Neymar, i compagni (ma non solo) lo omaggiano con il suo Toiss Thiago Silva, Fred e compagni fanno il suo inconfondibile gesto di riconoscimento, una "T" formata con le braccia. Ma non sono i soli Tweet google 0 Invia ad un amico

17:57 - Ecco i Toiss: non sono una gang che terrorizza Rio de Janeiro, ma è come si definiscono gli amici di Neymar. Il gesto di riconoscimento è una "T" formata con le braccia, una vera e propria moda tra i giovani: il termine viene dallo slang brasiliano e significa "siamo noi". In un momento così duro per il numero 10 verdeoro, i compagni del Brasile hanno voluto omaggiarlo facendo delle foto in piscina. Ma anche la gente comune non vuole far mancare il proprio sostegno allo sfortunato fuoriclasse, che si perderà il resto del Mondiale.