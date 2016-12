Nazionale, Venturati: "E' un gruppo da dieci e lode"

16:36 - "In questi primi giorni di lavoro questo gruppo di giocatori merita 10 e lode, per disponibilità e professionalità di altissimo livello". Parola di Gianbattista Venturati, uno preparatori atletici degli azzurri. Tante le novità introdotte, tra cui la 'casetta' di legno che riproduce le condizioni climatiche di Manaus. "Ma sia chiara una cosa: i dati che stiamo raccogliendo sono importanti ma non fondamentali per la compilazione della lista dei 23".

"Cominciamo alle 8 facendo test continui - ha proseguito Venturati - e dialoghiamo molto con i giocatori sul lavoro specifico da fare e sulla fatica". Introdotti nuovi test, oltre a quelli ormai tradizionali, per misurare resistenza, fatica e studio specifico sulle condizioni muscolari. Curatissima inoltre l'alimentazione, con un preciso obiettivo: affrontare l'appuntamento brasiliano nelle migliori condizioni fisiche e psicologiche. "Ma sia chiara una cosa - ha detto ancora il preparatore atletico azzurro - i dati che stiamo raccogliendo sono importanti ma non fondamentali per la compilazione della lista dei 23 che andranno ai mondiali: le scelte spettano esclusivamente a Prandelli, la priorità resta quella tecnica da parte del nostro ct".