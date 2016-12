24 giugno 2014 Natal, tutto pronto per Italia-Uruguay Ecco le formazioni che scenderanno in campo alle 18 e le statistiche dei precedenti confronti tra le due squadre Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:36 - Aspettando il match delle 18.00 (ora italiana), ecco i 22 che scenderanno in campo per giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale del Campionato del Mondo. Prandelli cambia schema di gioco e sceglie il 3-5-2 con il blocco Juve dietro composto da Barzagli, Bonucci e Chiellini, mentre davanti coppia inedita Balotelli-Immobile. L'Uruguay di Tabarez sceglie il 4-2-3-1 con unica punta Suarez, supportato dietro da Rodriguez, Lodeiro e Cavani. I precedenti sostanzialmente equilibrati, con la Celeste in vantaggio per vittorie e gol fatti.