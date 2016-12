Morso a Chiellini, Suarez mollato dallo sponsor

21:28 - Si preannunciano tempi duri per Luis Suarez. L'attaccante dell'Uruguay, coinvolto in un'inchiesta della Fifa dopo il morso a Chiellini, è stato scaricato da uno sponsor. Si tratta di 888 poker, un sito di poker online che ha già annunciato su Twitter dei provvedimenti: "In seguito alle ultime accuse rivolte contro Luis Suarez, abbiamo intenzione di rivedere la nostra collaborazione. Non tollereremo comportamenti antisportivi".

Following recent allegations made against Luis Suárez, we are reviewing our relationship with him. We will not tolerate unsporting behavior.

— 888poker (@888poker) 25 Giugno 2014