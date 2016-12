Mondiali, Rizzoli in finale porta bene: trionfo Italia quattro anni dopo

17:38 - Nicola Rizzoli arbitrerà la finale di Brasile 2014 e l'Italia si prepara già a festeggiare. Non tanto per il blasone, quanto per la cabala. Almanacco del calcio alla mano, infatti, ogni volta che un fischietto azzurro ha diretto l'ultimo atto del torneo (Sergio Gonella nel 1978 e Pierluigi Collina nel 2002), nell'edizione successiva l'Italia ha vinto la Coppa del Mondo. Buone notizie, dunque, in vista di Russia 2018.

La segnalazione della singolare coincidenza arriva da un lettore (Michele Landolfi) e fa ben sperare per la prossima edizione dei Mondiali. Archiviata la deludente spedizione azzurra in Brasile, infatti, è meglio concentrarsi sul futuro. A partire dalla scaramanzia. Finora, ogni volta che un arbitro italiano ha diretto una finale, gli azzurri poi hanno alzato la Coppa al cielo. E' successo nel 1982 e nel 2006. Solo un caso? Il prossimo appuntamento è fissato per il 2018.