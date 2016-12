Mondiali, Lippi: "Questa Inghilterra fa paura"

20:58 - Marcello Lippi al ciclo di incontri "Persone di successo" organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna e dalla Fondazione Arpa dichiara: "La squadra rivelazione di questi Mondiali sarà la Francia" e "l'Inghilterra è più temibile di prima per le sue brusche accelerazioni"."Argentina, Germania, Brasile e Spagna sono le classiche squadre favorite in questo Mondiale e non cito l'Italia solo per scaramanzia".

Lippi aggiunge che questo è "un Mondiale privo di una serie di grandi giocatori che appartengono a nazionali non qualificate". Sulla partita Italia-Inghilterra Lippi ha detto: "E' cambiata l'Inghilterra. Non è più schematica con palle lunghe e lanci, ha adottato lo schema del Liverpool, ha forti accelerazioni, gioca in velocità ed più temibile di prima".

Il ct campione del Mondo poi va oltre la competizione: "Condivido i motivi delle proteste dei brasiliani, in quel Paese c'è gente che muore di fame e vede miliardi spesi in stadi costruiti in città dove non c'è neanche la squadra di calcio o dove si giocherà due volte l'anno".

Lippi parla anche del suo futuro: "Quando verrò via dalla Cina non allenerò piu' squadre di club, magari qualche Nazionale. Ma non so quanto dureraà la mia esperienza in Cina".