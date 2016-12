Mondiali, J-Lo cambia idea: canterà alla cerimonia d'apertura

18:52 - La Fifa annuncia che la cantante americana Jennifer Lopez, dopo aver inizialmente declinato l'invito a partecipare alla cerimonia d'apertura dei Mondiali brasiliani per problemi di produzione, si esibirà invece regolarmente sul palco con il rapper statunitense Pitbull e la cantante brasiliana Claudia Leitte. J-Lo canterà l'inno dei Mondiali 2014 "We are one" prima della partita Brasile-Croazia nello stadio Itaquerao.

Alla cerimonia d'apertura, che durerà 25 minuti, parteciperanno 600 tra artisti, ginnasti e specialisti della Capoeira, un'arte marziale brasiliana scambiata per una danza in quanto si esegue a tempo di musica.