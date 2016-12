Mondiali: Italia-Uruguay sarà diretta dal messicano Rodriguez

17:42 - Sarà il messicano Marco Rodriguez l'arbitro di Italia-Uruguay, in programma martedì all'Estadio das Dunas di Natal alle 13 locali (le 18 in Italia), match decisivo sia per gli azzurri che per la Celeste per l'accesso agli ottavi di finale dei Mondiali. Per il quarantenne Rodriguez, internazionale dal 1999 e al terzo Mondiale, sarà il secondo match in questa edizione della competizione iridata in Brasile: il fischietto ha già diretto Belgio-Algeria.

Curiosità: di secondo cognome l'arbitro Rodriguez fa Moreno. Non proprio beneaugurante per gli azzurri, ricordando quel Byron Moreno dei Mondiali 2002... Rodriguez è stato designato per il Mondiale Under 17 del 2003 e del 2005, per la Coppa America del 2004 (arbitrando la semifinale Brasile-Uruguay), per la Gold Cup del 2005, del 2007, del 2009, del 2011 e del 2013, per il Mondiale 2006 (dove ha diretto due partite della fase a gironi) e per il Mondiale 2010 (dove ha arbitrato Germania-Australia e Spagna-Cile). Nel 2007, a Yokohama, è stato il fischietto della finale della Coppa del Mondo per club tra il Milan e il Boca Juniors. In ambito Confederazione Caraibi, Nord e Centro America, ha diretto in quattro occasioni la finale della Concacaf Champions League.