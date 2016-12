Mondiali, Inghilterra: la prima vittoria è in ritiro

10:28 - In attesa del responso del campo, l'Inghilterra mette a segno la prima vittoria in ritiro. Bandite regole ferree e diete rigide, la nazionale di sua Maestà benedice Hodgson e manda al rogo Capello. E così, spazio a ketchup e patatine a tavola, e, con moderazione, alla tanto adorata birra, un tempo bandita. E il volto pacioso di Roy soppianta - impresa tutt'altro che ardua - la mascella severa e serrata del sergente Fabio.

"C'è un atmosfera diversa rispetto al passato, ora siamo più rilassati. Ci sono meno regole e meno stress", ha sentenziato bomber-Rooney, incalzato, nel processo di beatificazione all'uomo di Croydon, dal capitano Steven Gerrard: "Capello mi diede la fascia, ma non ero la prima scelta e non ho mai sentito davvero la sua fiducia nei miei confronti", ha sottolineato la bandiera del Liverpool, al quale il tecnico italiano, mai troppo amato nel 4 anni e spiccioli di regno sulla panchina inglese, preferiva il volto da duro di John Terry.



Ce n'è abbastanza, insomma, perchè il soggiorno brasiliano sia una sorta di paradiso, se confrontato al mondiale sudafricano del 2010, reso un inferno da Capello. L'approccio, infatti, è stato quasi da club vacanze, con Hodgson nella parte del professore che porta in gita i ragazzi del college. La preparazione, svolta prima al sole dell'Algarve, in Portogallo, poi a Miami, ne è un esempio, confermato dalla scelta dell'albergo a un passo da Ipanema, con spiaggia e campi da golf a rendere ancora più felice la spedizione. L'unico divieto, in hotel, riguarda la presenza dei procuratori, in attesa dello sbarco delle wags, pronte a festeggiare le vittorie di mariti e fidanzati. Perchè poi, come sempre, sarà il campo a sentenziare la bontà delle licenze concesse da mister Hodgson.