Mondiali, Inghilterra: Hodgson "Il campo è buono, abbiamo ottime possibilità di vincere"

23:52 - "Il campo? Siamo andati a vederlo io e Steven, non ci sono motivi di preoccupazioni particolari, giocheremo bene, l'erba è corta e sarà possibile giocare un buon calcio". Così il ct dell'Inghilterra Hodgson alla vigilia della sfida con l'Italia a Manaus. "Welbeck sta bene, l'unico indisponibile è Chamberlain. La storia è la storia, il presente è un'altra cosa. Noi viviamo nel presente, crediamo di avere ottime possibilità di vincere".

Sul suo passato in Italia: "Sono passati 13 anni, è cambiato tutto, sarebbe molto sciocco basare le mie idee sul fatto che ho lavorato lì. Sono abbastanza sorpreso dal 5-1 dell'Olanda, Van Persie ha fatto un grande gol. Naturalmente all'inizio di questo torneo speriamo di vedere un calcio di questo livello. Abbiamo visto entrambe le squadre battersi come leoni. Anche noi giochiamo così, l'Inghilterra non gioca per contenere l'avversario anzi su questo palcoscenico abbiamo poche inclinazioni a giocare in quel modo, andiamo all'attacco". Sugli arbitri: "Devo evitare di rispondere a questa domanda e non ho idea di ciò che pensa Blatter sulla moviola in campo. Io sono assolutamente d'accordo anche se porterà vantaggi e svantaggi. Non voglio sbilanciarmi finchè non vedo una proposta seria".



"Se credo che l'Inghilterra possa vincere? Siamo qui per provare a vincere. La strategia dell'Italia? Posso dire che sin dal sorteggio abbiamo studiato le caratteristiche dell'Italia, sappiamo come ama giocare e ciascun giocatore che caratteristiche ha. Abbiamo lavorato per non esporre le nostre debolezze ma naturalmente l'Italia ha ottimi giocatori e cercheremo di fare del nostro meglio. Le nostre strategie sono frutto degli ultimi due anni, non dell'ultima sera. Il gioco si evolve rispetto alle caratteristiche dei giocatori, di certo ognuno sa il suo compito e questo per un allenatore è il massimo: che tutti i giocatori si sentano capaci, pronti e vogliosi di giocare. A dicembre quando hanno fatto il sorteggio ho parlato di Manaus ma quando sono arrivato qui ho spiegato che non ho mai detto di non voler giocare qui. Noi vogliamo il Mondiale e giochiamo dove ci dicono di giocare. Ci hanno accolto con un'ospitalità incredibile e non credo ai miei occhi: i brasiliani sono entusiasti con noi. Se c'è stato qualche equivoco credo che ora l'abbiamo chiarito".



Parola a Gerrard

"Credo che siamo pronti, molto concentrati. Abbiamo voglia di giocare, abbiamo fiducia e siamo focalizzati sul nostro piano strategico. Credo che noi siamo una squadra migliore rispetto al Sudafrica e credo che la nostra fiducia sia più alta rispetto all'Italia. Non è sempre facile vincere la prima partita, bisogna pensare a tutto il percorso che si è fatto per arrivare fin qui. Naturalmente dobbiamo essere furbi, considerare le condizioni del clima e del terreno ma non dobbiamo spaventarci. Il nostro piano è difendere molto bene e rendere difficile la loro penetrazione in attacco. Farà molto caldo, l'Italia è forte ma credo che ce la caveremo perché siamo in ottime condizioni fisiche. Io con la mia esperienza ho imparato ad aspettare prima di giudicare. Ho visto il campo con i miei occhi, l'ho visto e va benissimo, l'erba è della lunghezza giusta, il sole alle 6 cala, credo che la partita sarà bellissima".