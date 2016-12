Mondiali: il presidente Obama ha visto Usa-Germania dall'Air Force One

22:03 - Il presidente degli Usa Barack Obama ha guardato la partita dei Mondiali tra Germania e Stati Uniti, vinta per 1-0 dai tedeschi, a bordo dell'Air Force One. In maniche di camicia arrotolate, Obama ha seguito l'incontro dalla Conference Room del Jumbo insieme ad alcuni dei suoi assistenti e da vero tifoso si è lasciato andare con un 'oooohhh' di disappunto quando gli Stati Uniti hanno sfiorato il gol. Alla fine però ha gioito lo stesso per la qualificazione agli ottavi.