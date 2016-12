Mondiali, il pagellone di Brasile 2014

17:09 - Germania - Un crescendo, dopo una prima fase sicura, un ottavo thrilling con l'Algeria e poi l'apoteosi con il successo sulla Francia e il 7-1 col Brasile, che è già entrato nella storia. Il giusto risultato per una nazionale che è maturata con Loew, il suo ct. Con l'Argentina una vittoria non solo di testa ma anche di cuore. Le finali da giocare ai tedeschi non sono mai mancate, ma una cosa è disputarle, un'altra cosa vincerle. E ora può aprirsi un ciclo di successi, a meno di incontrare l'Italia... Voto 9



Argentina - Mondiale strano, quello degli argentini. Vicecampioni, certamente, ma dopo una prima fase non esaltante, ottavi e quarti superati col minimo scarto e con grande fatica e una semifinale bruttissima risolta ai rigori. Messi sottotono sul più bello, esageratamente premiato col Pallone d'Oro mondiale. Non bella, l'Albiceleste, ma concreta. E se Higuain non si fosse mangiato quel gol in finale... Voto 7,5



Olanda - Partenza sparata con cinquina alla Spagna, gran rimonta con l'Australia, bel successo col Cile. Poi sembrano essere venuti via via meno il coraggio e la spregiudicatezza, fino ad arrivare alla noiosissima semifinale con l'Argentina, nel podio delle partite più brutte del Mondiali. Passeggia sulle ceneri del Brasile, ma avesse osato di più... Voto 7



Brasile - Riuscire a toccare il punto più basso della propria storia calcistica giocando tra l'altro in casa non era facile. A forza di evocare l'incubo del 1950, i brasiliani sono riusciti a crearsene uno peggiore. Già dalla partita inaugurale con la Croazia, vinta con grazie a un amorevole arbitraggio, si capiva che qualcosa non andava. Tra alti e bassi, la vittoria con la Colombia ai quarti aveva illuso. Poi il baratro. E la Seleçao si scoprì brutta e senz'anima. Voto 3

Colombia - Il più bel gioco della prima fase del mondiale, tanto talento in una rosa piena di "italiani". Rodriguez capocannoniere del torneo nonostante la squadra si sia fermata ai quarti, dove la paura di perdere è stata più forte della voglia di vincere. A posteriori ci chiediamo come abbiano fatto a perdere con questo Brasile... Voto 7,5



Costa Rica - Contro tutti i pronostici i Ticos sono finiti nel G8 del calcio. Magari non bellissimi, ma pratici e concreti. Eliminati solo ai rigori da una timorosa Olanda, hanno sfiorato la semifinale. Voto 8



Francia - I ragazzi si faranno. In prospettiva è una nazionale che può fare grandi cose. Prima fase e ottavi in scioltezza, poi è arrivata la Germania. Voto 7,5



Belgio - Come la Francia, i Diavoli Rossi hanno un grande futuro davanti. Dopo una prima fase da protagonista e a punteggio pieno e qualche difficoltà agli ottavi, si sono fatti imbrigliare ed eliminare dall'Argentina. Ma la squadra è giovane e destinata a togliersi qualche soddisfazione. Voto 7,5



Algeria - Ha fatto tremare la Germania agli ottavi, cedendo ai supplementari dopo una partita gagliarda. Gran collettivo, lunghi tratti di bel gioco. Non fosse incappata nei tedeschi, poteva andare ancora avanti. Voto 7,5



Stati Uniti - In un girone dove Germania e Portogallo avevano virtualmente il pass per gli ottavi, sono riusciti a passare il turno. Merito di Klinsmann che ha puntato su un collettivo solido e si è ritrovato un grande portiere. Solo ai supplementari il Belgio ha avuto la meglio, e non senza sudare, sugli americani. Voto 6,5



Messico - Eliminato da un rigore generoso a tempo scaduto agli ottavi dall'Olanda, aveva chiuso la prima fase alla grande, con due vittorie e uno 0-0, contro il Brasile che ancora faceva paura. In vetrina il portiere Ochoa, il resto della squadra è da 6,5.



Cile - Peccato, perché forse i cileni non si erano mai presentati così forti ai mondiali. Eliminati ai rigori da un Brasile che già scricchiolava ma era ancora vivo e forse dal non aver osato un po' di più. Voto 7



Grecia - Avanti al fotofinish a spese della Costa D'Avorio, ha raggiunto i rigori sempre al fotofinish negli ottavi con la Costa Rica. Ma ha perso la lotteria. Alla nazionale ellenica non si poteva forse chiedere di più. Voto 6,5



Uruguay - Pessimo esordio con la Costa Rica, poi due vittorie, tante speranze e altrettante polemiche. Il caso Suarez non ha portato serenità, al resto ci ha pensato la Colombia. Voto 6



Svizzera - Eliminati allo scadere dei supplementari agli ottavi con l'Argentina. Diligenti, con più lodi che infamie. Voto 6,5



Nigeria - Delle Super Aquile che avevano messo paura all'Italia vent'anni fa a Usa '94 è rimasto ben poco. E' stato già un successo passare il primo turno. Voto 6



Croazia - I biancorossi hanno pagato lo scotto della partita inaugurale con i padroni di casa, si sono ripresi bene col Camerun ma il ko senza appelli col Messico li ha mandati a casa. Realisticamente non ci si aspettavano grandi cose, e così è stato. Voto 6



Camerun - E' da Italia '90 che si sono perse le tracce dei "Leoni indomabili", ridotti da tempo a docili gattini. Tre sconfitte, un gol fatto e nove subiti, bilancio più che fallimentare. Voto 4,5



Spagna - Ci risiamo: a pancia piena è più difficile giocare con scioltezza, e ne sappiamo qualcosa anche noi. Dopo un dominio di sei anni che ha portato alle Furie Rosse un Mondiale e due Europei, è forse finito un ciclo. Ora si aspetta il ricambio, ma intanto per Brasile 2014 il voto è 4.



Australia - Una bella gita in Brasile, e nulla più. Anche se i Socceroos hanno messo un po' di paura all'Olanda. Poi lo zero assoluto, ma ben poco ci si poteva aspettare. Voto 5



Costa D'Avorio - Altra africana eterna incompiuta. Certo, farsi eliminare per un calcio di rigore a tempo scaduto fa rabbia. Ma il girone non era per nulla proibitivo. Voto 5,5



Giappone - Si poteva fare di più, fuori al primo turno ingloriosamente in un girone, sulla carta, alla portata. Peccato per Zaccheroni, voto 5



Italia - L'illusoria vittoria con l'Inghilterra ci aveva messo le ali, poi è emersa tutta la nostra pochezza. Dobbiamo ripartire dalle macerie, così come dopo il mondiale sudafricano. Ma con una programmazione veramente seria, non con una maldestra ritinteggiata. Tutti colpevoli, Federazione, allenatore e giocatori, basta cercare capri espiatori. Voto 4



Inghilterra - Continua la tradizione negativa ai mondiali degli inventori del calcio. Forse hanno avuto la presunzione di giocare troppo a viso aperto, e l'hanno pagata cara. Voto 4,5



Ecuador - Valencia bum bum là davanti (tre gol in tre partite), per il resto ben poco. Era considerata la più debole delle sudamericane, e tale si è dimostrata. Voto 6



Honduras - Impalpabile. Zero punti, un gol fatto e 8 subiti. Uno di questi passerà alla storia, è quello preso contro la Francia convalidato con l'uso della tecnologia di porta. Il successo era stato arrivare in Brasile. Voto 5



Iran - Ha messo in difficoltà l'Argentina, facendosi piegare allo scadere da una magia di Messi, e i telecronisti, con gli impronunciabili nomi di alcuni suoi giocatori. Poi ben poco, ma l'impresa, come per gli honduregni, era stata qualificarsi per la fase finale. Voto 6



Bosnia Erzegovina - All'esordio a un mondiale, ha forse pagato più l'inesperienza che altro. Peccato, perché sulla carta poteva togliersi qualche soddisfazione in più. Voto 5,5



Ghana - Con i tedeschi, contro i quali è finita 2-2, hanno dato vita a una delle più belle partite del mondiale. Ma sul più bello, come spesso accade alle nazionali africane, hanno spento la luce, complici anche le lacerazioni interne allo spogliatoio. Voto 6



Portogallo - Un'altra delusione del mondiale. Non si è ripresa dalle quattro scoppole prese dalla Germania all'esordio, Cristiano Ronaldo non l'ha presa per mano come doveva e il resto della squadra non era all'altezza, e si sapeva. Voto 5



Russia - Presuntuosa e inconcludente. Capello avrà ancora molto da lavorare per onorare il suo lautissimo ingaggio e arrivare al 2018 con una squadra che in un mondiale casalingo sarà obbligata a non sfigurare. Potrebbe cominciare cambiando il portiere... Voto 4,5



Corea Del Sud - Partecipazione anonima, travolta dall'Algeria nella partita che, a posteriori, con una vittoria poteva portare il passaggio del turno. Troppo poco. Voto 5