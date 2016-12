13 giugno 2014 Mondiali, il Messico è più forte dell'arbitro: un gol di Peralta affonda il Camerun I nordamericani partono con il piede giusto e battono gli africani 1-0 al debutto. Annullati nel primo tempo due gol regolari a Dos Santos Tweet google 0 Invia ad un amico

15:00 - Il Messico si dimostra più forte degli errori arbitrali (due gol di Giovani Dos Santos annullati ingiustamente), batte 1-0 il Camerun con una rete nella ripresa di Peralta e raggiunge il Brasile in testa al Girone A. La gara, giocata a Natal sotto una pioggia incessante, vede un netto predominio della squadra nordamericana. Il Messico centra così la prima vittoria contro una squadra africana nella storia dei Mondiali.

LA PARTITA



Nel Messico spicca l'assenza del Chicarito Hernandez con Giovani Dos Santos e Peralta in attacco mentre il Camerun si affida ovviamente ad Eto'o. Passano 11 minuti ed al Messico viene annullato il primo gol per un inesistente fuorigioco di Dos Santos su cross dalla destra di Herrera. Al 22' si sveglia il Camerun con Eto'o che, servito da Assou-Ekotto, gira col sinistro una palla che scheggia il palo e termina a lato. Al minuto 27 clamorosa occasione per la Nazionale centroamericana: su punizione di Guardado, la difesa del Camerun perde di vista Marquez e Moreno ma l'ex centrale del Barça sfiora la sfera che termina a lato. Il Messico è davvero sfortunato con l'arbitro colombiano Wilmar Roldan e al 30', sempre Giovani Dos Santos, si vede annullare un altro gol regolare su corner dalla sinistra di Layun. Si va così sugli spogliatoi sullo 0-0 con gli uomini di Herrera che possono recriminare.



La ripresa si apre sulla falsa riga dei primi 45 minuti con un'occasione sui piedi di Peralta che però spara addosso a Itandje. Al 61' si sblocca l'incontro: sulla conclusione di Dos Santos, respinta corta dal portiere camerunense, si avventa Peralta che ribadisce a porta vuota. Il Camerun cerca il pari ma si rende pericoloso solo all'87' quando su corridoio di Eto'o, Moukandjo rimette in mezzo ma Rodriguez spazza la sfera. C'è tempo solo per un'altra grande occasione messicana nel recupero con il neo-entrato Hernandez che si divora il raddoppio su cross dalla sinistra di Fabian. Non c'è più tempo per gli africani e così la squadra di Miguel Herrera può far festa.



Il Messico tornerà in campo il 17 giugno alle 21 italiane contro il Brasile mentre il Camerun giocherà a Manaus contro la Croazia tre ore più tardi.





LE PAGELLE



Dos Santos 7 Gli annullano due gol regolarissimi, ma lui non si demoralizza e continua a dispensare giocate di gran classe. Entra nell'azione del gol, anche se il suo errore davanti ad Itandje è da matita rossa



Marquez 7 Un drago. Insuperabile in difesa, si dedica spesso e volentieri all'impostazione e detta lo spartito ai compagni. Grande intervento in spaccata nella ripresa a chiudere sul traversone di Moukandjo



Hernandez 5,5 Entra a un quarto d'ora dal termine, si vede che ha voglia ma si divora un gol clamoroso nel finale. Ora rubare il posto a Peralta sarà impresa complicata



Song 4,5 Un disastro: che il ragazzo fosse in piena involuzione lo si sapeva. Ma confrontare questo giocatore confuso e fuori forma con la forza della natura dei tempi dell'Arsenal fa pensare a quanto Barcellona possa far male



Eto'o 6 Il guizzo del bomber non l'ha perso: lo dimostra nel primo tempo quando centra un gran palo in corsa col sinistro. Ma i compagni non lo supportano e alla fine si arrende. Potrebbe essere il suo ultimo Mondiale



Choupo-Moting 5 Delusione di giornata. Contro la Germania in amichevole aveva impressionato per velocità ed eleganza, tutte doti che stasera non si sono viste



IL TABELLINO



MESSICO-CAMERUN 1-0

MARCATORE: 61' Peralta (M)

MESSICO (5-3-2): Ochoa 6,5; Aguilar 6, Layun 6,5, Marquez 7, Maza Rodriguez 6,5, Moreno 6; Guardado 6,5 (69' Fabian 6,5), Herrera 6,5 (92' Salcido sv), Vazquez 6; Dos Santos 7, Peralta 7 (73' Hernandez 5,5). A disp.: Corona, Talavera, Ponce, Reyes, Aquino, Brizuela, Pena, Jimenez, Pulido. All.: Herrera 7.

CAMERUN (4-3-3): Itandje 6,5; Assou-Ekotto 6,5, Chedjou 5, Djeugoue 5 (46' Nounkeu 5,5), N'koulou 5; Enoh 5,5, Mbia 6, Song 4,5 (79' Webo 6); Choupo-Moting 5, Eto'o 6, Moukandjo 6. A disp.: Feudjou, N'djock, Bedimo, Nyom, Makoun, Matip, N'guemo, Sally, Aboubakar, Olinga. All.: Finke 5.

ARBITRO: Wilmar Roldan 5.

AMMONITI: Moreno (M), Nounkeu (C).

NOTE: angoli 2-7, rec. pt 2', st 4'.