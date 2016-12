15 giugno 2014 Mondiali, i vip e gli ex Azzurri gioiscono su Twitter per la vittoria sull'Inghilterra Da Giuseppe Rossi ad Ale Del Piero, passando per Barbara D'Urso e Fabio Fazio: il coro dei tifosi "famosi" si fa sentire sul social network Tweet google 0 Invia ad un amico

10:27 - I vip condividono la propria gioia per la vittoria azzurra con una valanga di commenti su Twitter. All'appello ci sono vecchie glorie della Nazionale come Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro e Roberto Baggio, ma pure quel Giuseppe Rossi che Prandelli non ha portato in Brasile tra le polemiche. Ci sono pure Giorgia, Jovanotti, Barbara D'urso, Ezio Greggio e molti altri very important people della tv e dello spettacolo.