Mondiali, i grandi cannonieri: Klose a caccia del record del Fenomeno

08:55 - "Il record non mi interessa, voglio che la Germania sia campione del mondo", con questa frase Miroslav Klose ha più volte cercato di allontanare la pressione delle aspettative che accompagnerà il suo Mondiale. L'attaccante tedesco è infatti a un passo dal diventare il più grande marcatore di sempre nella storia dei Mondiali, agganciando Ronaldo in cima alla speciale classifica e staccando il connazionale Gerd Muller, vera e propria icona del calcio tedesco. Il 35enne della Lazio ha dunque la possibilità, in Brasile, di entrare per sempre nella storia del calcio, guidando una classifica di vere e proprie leggende come Pelè, Klinsmann, Batistuta, Baggio, Eusebio e...