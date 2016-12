Mondiali, graffito contro Brasile 2014 spopola sul Web

16:38 - I movimenti sociali contro il Mondiale brasiliano ora hanno anche un'immagine simbolo. E' un murales firmato dall'artista Paulo Ito e ritrae un bambino affamato in lacrime a cui viene servito un pallone su un piatto. Il graffito, dipinto sulla porta di una scuola a Vila Pompeia, è subito diventato un autentico fenomeno sul Web, con oltre 40mila condivisioni su Facebook in poche ore.

Chiaro il significato dell'opera, che mostra ancora una volta la forte contraddizione tra un Paese in difficoltà e le enormi risorse impegnate per organizzare il Mondiale. "Dobbiamo mostrare al mondo e anche a noi stessi che la situazione nel nostro Paese non è così bella come la descrivono", ha spiegato Ito, parlando del murales diventato il simbolo della protesta.