Mondiali, Croazia: pubblicate foto di alcuni giocatori nudi

23:35 - Croazia 'scandalosa'. Dopo le polemiche per l'arbitraggio pro-Brasile nella gara inaugurale del Mondiale, la nazionale di Nico Kovac torna a far parlare di sè. Questa volta per alcune foto, pubblicate da alcuni media brasiliani, di alcuni giocatori nudi nella piscina dell'hotel a Praia do Forte. Tra questi Modric, capitan Srna e Lovren. Furiosa la reazione di Kovac, che ha deciso di tagliare i drasticamente i rapporti con la stampa.