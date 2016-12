12 luglio 2014 Mondiali, c'è un arbitro italiano in finale:

09:35 - Se per la Germania, dopo lo storico 7-1 al Brasile, il pericolo maggiore poteva essere rappresentato dall'eccessiva sicurezza ed euforia, ecco che l'assegnazione a un arbitro italiano, Nicola Rizzoli, della finale contro l'Argentina ha fatto di sicuro tornare tutti con i piedi per saldi a terra. Non tanto perché il fischietto bolognese ha diretto l'Albiceleste già in due occasioni in questa rassegna(vittorie contro Nigeria e Belgio), ma piuttosto perché un arbitro italiano fa tornare alla mente cattivi ricordi. Nel 1978 Sergio Gonella arbitrò la finale Argentina-Olanda 3-1, facendo irritare gli Orange con una direzione di gara palesemente casalinga (fuorigioco inesistenti e un pugno non visto di Passarella a Neeskens che costò due denti all'olandese gli episodi più controversi), mentre nel 2002 la Germania perse 2-0 con il Brasile in Corea e Giappone in un match arbitrato da Pierluigi Collina. In casa tedesca si tocca ferro...