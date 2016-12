27 giugno 2014 Mondiale, finiti i gironi: diamo i numeri Le pagelle squadra per squadra prima degli ottavi di finale: sorprese Costa Rica e Algeria, che delusione le europee di MARCO MUGNAIOLI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:13 - La prima fase del Mondiale brasiliano va in archivio, 16 squadre tornato a casa e altre 16 cominciano a sognare in grande. Guardando gli accoppiamenti degli ottavi di finale, è chiaro che i gironi hanno riservato, oltre a molti gol, anche molte sorprese, come la prematura e scottante eliminazione della Spagna campione in carica, il fallimento di Italia e Inghilterra o la favola della Costa Rica e il miracolo Grecia, qualificata grazie a un rigore a 20 secondi dal termine. In generale si può dire che le stelle hanno risposto tutte presente (tranne CR7), che a farla da padrone sono state le squadre sudamericane più abituate al clima (solo l'Ecuador eliminato), che dalle africane ci si aspettava di più e che le squadre europee sono state una vera e inaspettata delusione. Ecco i giudizi squadra per squadra...