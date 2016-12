18 giugno 2014 Mondiale, chiusa la prima giornata: ecco la top ten Le 10 squadre che hanno maggiormente convinto dopo la prima giornata dei gironi: guida la sorpresa Costa Rica, Portogallo e Spagna cercano il riscatto Tweet google 0 Invia ad un amico

09:05 - La prima giornata dei Mondiali brasiliani è andata in archivio e di certo non si può dire che sia stata avara di gol e di sorprese. Una media reti superiore alle 3 a partita, errori arbitrali clamorosi fin dalla prima gara, il primo caso di gol assegnato con l'aiuto della tecnologia, imprese insperate come quella della Costa Rica e tonfi clamorosi come quello dei campioni in carica della Spagna. Ecco le dieci squadre che hanno impressionato più positivamente...