17 giugno 2014 Mondiale 2014: Brasile-Messico 0-0, la Seleçao non sfonda I verdeoro salgono a 4 punti nel Girone A, gli stessi della nazionale di Herrera di CESARE ZANOTTO

08:58 - Niente da fare per il Brasile, che nel secondo match del Gruppo A non va oltre lo 0-0 contro il Messico. A Fortaleza, la Seleçao fatica parecchio contro la nazionale di Herrera ma va comunque vicinissima al gol in un paio d'occasioni con Neymar (26' e 69') e con Thiago Silva (86'), sulle quali è strepitoso il portiere della Tricolor Ochoa. I verdeoro rimangono in testa al proprio girone con 4 punti, gli stessi del Messico.

LA PARTITA



Quattro punti in due gare bastano al Brasile per avvicinarsi agli ottavi di finale, per i quali basterà non perdere nell'ultimo match contro il Camerun. Per dare l'assalto al Mondiale, però, la banda di Scolari dovrà cambiare marcia al più presto, altrimenti il cammino verso la finale di Rio rischia di interrompersi anzitempo. La Seleçao conferma i grossi problemi di gioco emersi nella gara d'esordio con la Croazia. Paulinho e Luiz Gustavo garantiscono polmoni e copertura ma non l'assistenza ai quattro davanti, che possono contare esclusivamente sulle discese di Dani Alves. Il Brasile, in sostanza, è spesso spaccato in due: da una parte sei giocatori impegnati a difendere, dall'altra quattro che attaccano col jolly Dani Alves, l'unico impegnato in entrambe le fasi. I guai nascono dunque dal centrocampo ma anche dalle scelte di Scolari, che sostituisce l'acciaccato Hulk con Ramires, inadatto per il ruolo di esterno nel tridente alle spalle di Fred. Il centrocampista del Chelsea parte largo a destra, viene spostato a sinistra dopo mezz'ora e chiude ancora a destra, praticamente senza mai toccare palla. Tanto che Scolari è costretto a sostituirlo con Bernard a inizio ripresa. Negativo anche il contributo di Fred, piantato al centro dell'attacco.



Dovendosi preoccupare solamente di Oscar e Neymar, il Messico ha così vita facile e riesce a reggere l'urto del primo forcing verdeoro. La Tricolor, in campo con un solido 5-3-2, eccelle dal punto di vista fisico e vince il duello a centrocampo, dove il trio Herrera-Vazquez-Guardado costringe alla ritirata Paulinho e Luiz Gustavo. Discorso diverso là davanti perché, a parte qualche guizzo di Giovani Dos Santos (comunque sempre tenuto sotto controllo da Thiago Silva e David Luiz), gli unici pericoli per Julio Cesar arrivano da conclusioni da fuori. Il Brasile, manco a dirlo, prova a rompere l'equilibrio con Neymar, che al 26' incorna un cross di Dani Alves ma trova la miracolosa riposta di Ochoa. Proprio il portiere del Messico è il grande protagonista della serata con altri tre interventi prodigiosi che confezionano lo 0-0: al 44', da due passi, chiude lo specchio a Paulinho; al 69' disinnesca un velenoso sinistro di Neymar mentre all'86' respinge d'istinto un colpo di testa di Thiago Silva. Non inganni, però, la grande prestazione Ochoa, perché di assedio brasiliano non si è mai trattato. Per guadagnarsi l'ultimo atto del Maracanà, innanzitutto, al Brasile occorrerà diventare una squadra.