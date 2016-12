Modric fa crack: salterà solo il Camerun

15:49 - Prima le brutte notizie, poi il sollievo in casa Croazia. Il centrocampista del Real Madrid Luka Modric si è infortunato durante il match inaugurale perso per 3-1 col Brasile: per lui nottata in ospedale per una forte contusione al piede rimediata durante la sfida. Gli esami hanno però escluso fratture o l'interessamento dei legamenti. Out per la prossima partita, contro il Camerun, tornerà invece contro il Messico.

"La risonanza magnetica - si legge nel comunicato della federazione croata - ha mostrato che non vi è alcuna frattura o altri danni a legamenti e tendini, per cui si prevede che il centrocampista possa recuperare dopo il giorno di sabato di riposo, che è stato concesso all'intera squadra. Da domenica si unirà ai compagni di squadra per tornare ad allenarsi".