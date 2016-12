Migliaia di Suarez allo stadio, l'Uruguay sta col Pistolero

22:38 - Di Luis Suarez restano soltanto le maschere. E tante. Al Maracanà c'è Colombia-Uruguay, secondo derby sudamericano consecutivo dopo Brasile-Cile: chi vince ai quarti trova proprio la Seleçao, che ha eliminato la Roja ai rigori. La Celeste se la giocherà senza la sua stella, squalificata per 9 partite e costretta a lasciare persino il ritiro per il morso a Chiellini: è già tornato a Montevideo, ma l'intero Paese, nonché la Federazione e il suo allenatore, si sono schierati al suo fianco. Così, in tribuna, in tanti hanno coperto il loro volto con quello di Suarez e gli hanno dedicato degli striscioni