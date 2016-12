21 giugno 2014 Martedì la sfida all'Uruguay: 10 motivi per avere paura Gli Azzurri si giocano tutto contro Cavani e compagni: ci qualifichiamo vincendo o anche con il pareggio, ma Tabarez ha un Suarez in splendida forma... di MARCO MUGNAIOLI Tweet google 0 Invia ad un amico

17:01 - Italia-Costa Rica 0-1. E' stato uno schock, una delle sconfitte che probabilmente entrerà nella triste storia del nostro calcio insieme a quelle con la Corea, un gol "tecnologico" che ci condanna ad avere paura, tanta paura dell'Uruguay. Sì, perchè anche se abbiamo due risultati su tre per andare agli ottavi, Suarez è in formissima, la difesa azzurra non convince e Prandelli sembra confuso, oltre al fatto che si gioca di nuovo alle 13 ora locale. Ecco i motivi per cui ora l'Uruguay può diventare un incubo...

1) La condizione fisica: si era già visto con l'Ingilterra, ma il fatto che i Leoni corressero addirittura meno di noi l'aveva fatto passare in secondo piano: questa Italia non corre, il paragone con la grinta e l'intensità del Costa Rica è stato impietoso (e martedì ci tocca un'altra sudamericana)



2) La panchina: dopo il primo tempo di ieri eravamo tutti a dire "Metti Cassano, metti Cerci, metti Immobile", sperando che gli uomini della panchina potessero dare una scossa agli azzurri. E invece dentro Cerci, Fantantonio e Insigne e il risultato è stato zero tiri in porta in tutto il secondo tempo. Dobbiamo avere di più da chi entra a partita in corso



3) Prandelli: il ct sembra un po' confuso. Va bene giocare coperti e fare densità a metà campo con l'Inghilterra, ma la Costa Rica la devi attaccare, devi fare la partita. E invece una punta, centrocampisti poco dinamici (Thiago Motta al posto di Verratti, perchè?) e pochissime occasioni create. Ma il capocanoniere della Serie A non lo facciamo neanche entrare, Mister?



4) La difesa: il reparto arretrato, da sempre orgoglio e fiore all'occhiello degli Azzurri, è quello che sembra più in difficoltà. Cambiato radicalmente dopo gli stenti con l'Inghilterra, non ha convinto neanche coi Ticos (che di certo in avanti non sono irresistibili): Chiellini poco lucido, Abate fuori forma, e pochissime alternative. Non sarà il caso di passare a tre e affidarsi al blocco Juve?



5) Meno riposo: martedì con l'Uruguay ci giochiamo tutto, è già una finale come piace dire agli addetti ai lavori, e noi ci arriviamo scarichi. Non solo moralmente (questo è un ko che fa male, mentre Cavani e compagni sono galvanizzati dalla vittoria sugli inglesi), ma anche fisicamente: gli Azzurri avranno infatti un giorno in meno di riposo



6) Il clima: abbiamo già dimostrato di subire molto il caldo e l'umidità brasiliani, che hanno condizionato la corsa e soprattutto la lucidità degli Azzurri. Martedì giochiamo di nuovo alle 13 ora locale e questo di certo non aiuterà, anche perchè di fronta avremo un'altra sudamericana



7) Concentrazione: abbiamo due risultati su tre, il pareggio con l'Uruguay ci qualificherebbe per via della differenze reti, ma è meglio non pensarci. Quando l'Italia affronta una partita sapendo di non dover vincere per forza di solito fa male, cala la concentrazione e arrivano le figuracce. Dobbiamo puntare a vincere e anche in modo largo (il primo posto è ancora possibile)



8) Costa Rica: se abbiamo perso con loro possiamo perdere davvero con chiunque. I Ticos (grande sorpresa del Mondiale, grandi complimenti a loro) sono obiettivamente inferiori agli Azzurri, giocatori che militano nel campionato messicano, in quello americano, che lottano per salvarsi in Bundesliga o in Portogallo. L'Uruguay, sulla carta, è superiore



9) Luis Suarez: è lui il pericolo pubblico numero uno. Tornato in campo meno di un mese dopo l'intervento al menisco, ha cambiato il volto dell'Uruguay, la doppietta all'Inghilterra deve insegnarci che il Pistolero è sempre in agguato



10) La Colombia: siamo ottimisti, pensiamo di passare il turno (ma non troppo ottimisti, passeremo come secondi), chi ci toccherà? Con ogni probabilità la Colombia di Cuadrado e Zuniga, di Yepes e Zapata, di Guarin e Armero: insomma li conosciamo bene, e sappiamo quanto sono forti. La sconfitta coi Ticos ha messo in salita anche il cammino post-girone