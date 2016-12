27 giugno 2014 Maradona va in tv e lancia la campagna pro-Suarez Il Pibe de Oro si è presentato con una maglietta per difendere l'uruguagio, squalificato per quattro mesi dalla FIFA dopo il morso a Chiellini. Tweet google 0 Invia ad un amico

10:35 - Nove giornate e quattro mesi di stop. Questa la punizione decisa dalla FIFA per "Hannibal Suarez", che per la terza volta in carriera ha azzannato in mondovisione un avversario (Bakkal, Ivanovic e Chiellini). I media di tutto il mondo hanno condannato duramente il gesto di Suarez, ma c'è anche chi ha difeso il Pistolero a spada tratta. Si tratta di Diego Armando Maradona, che si è presentato in tv con una maglietta inneggiante all'uruguagio: "Luisito, siamo con te" e ha così iniziato la sua campagna contro la Fifa.

Maradona dallo studio di 'De Zurda', programma dei Mondiali che conduce insieme a Víctor Hugo Morales, si è lanciato in una filippica pro Suarez: "Non riesco a capire questa decisione, è una vergogna. Chi ha ucciso? Perchè la FIFA non l'ha ancora ammanettato e portato a Guantanamo?" ha chiesto il leggendario Pibe. Maradona ha poi aggiunto: "Un giocatore lavora sodo tutto l'anno per essere in grado di giocare in Coppa del Mondo, Suarez ha segnato tantissimi gol e poi lo cacci fuori dai Mondiali? E' incredibile quanto accaduto a Luis".

Per concludere Maradona ricorda un aneddoto e lancia l'ennesima provocazione: "Allora Zidane nel 1998? Fu squalificato fino alla finale, poi la FIFA gli ha dato il Pallone d'Oro...".