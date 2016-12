Maradona attacca Messi: "Ma la squadra ha dato la vita"

13:02 - Un attacco a Messi, una critica a Sabella, una bordata ai brasiliani: così Diego Armando Maradona ha reagito alla sconfitta dell'Argentina nella finale di Coppa del Mondo, vinta dalla Germania 1-0 grazie alla prodezza di Goetze nel secondo tempo supplementare. Il Re dei Monduiali dell'86', non usa mezzi giri di parole: "Leo non meritava il premio Fifa, mentre sono stati grandi Garay, Zabaleta e Rojo, dei veri guerrieri. Non mi spiego la sostituzione di Lavezzi, Sabella ha sbagliato i cambi. Il Brasile? Che coraggio tifare per chi gli ha fatto 7 gol...".

Il Pibe de Oro, che conclude la sua partecipazione come opinionista del programma De Zurda, ha preso male la sconfitta della sua Argentina, ma fa comunque i complimenti alla squadra "che ha dato la vita in campo". "Sono triste, ho il cuore a pezzi per questa sconfitta e mi spiace per il mio Paese. Ma abbiamo chiuso a testa alta, piantando la bandiera ben salda, che sia chiaro. La Germania ha vinto approfittando di una disattenzione difensiva, ma in nessun momento è stata superiore", ha detto Maradona. "Si è visto che ci hanno rispettato. E quel rispetto se lo sono guadagnato i ragazzi sul campo". Nessuna indulgenza, invece, per il tecnico Sabella (“Se togli Perez per far entrare Gago è evidente che il tuo intento è pareggiare. Mentre se togli Klose per Gotze è chiaro che punti alla vittoria), per la Fifa per il premio a Lionel Messi (“Voglio bene a Leo e gli regalerei il cielo, ma è ingiusto premiarlo per qualcosa che non si è meritato. E’ un premio frutto del marketing e mi sembra fuori luogo. Andava premiato James Rodriguez”) e per i brasiliani, colpevoli di aver tifato Germania. "Noi eravamo reduci dai supplementari mentre loro dal carnevale. E parlo di carnevale perché hanno avuto il coraggio di tifare per chi gli aveva rifilato sette gol. Noi abbiamo perso la finale subendo un gol, loro invece non si scorderanno mai delle sette pappine ricevute".