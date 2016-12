Maracanà: tifosi del Cile assaltano la sala stampa

20:49 - Momenti di paura al Maracanà di Rio de Janeiro prima di Spagna-Cile, partita del gruppo B. Un centinaio di tifosi del Cile, quasi tutti vestiti con la maglia della loro nazionale, hanno superato i controlli invadendo la sala stampa dello stadio. Tra le corse e le urla, sono partiti dei tafferugli con gli addetti alla sicurezza che hanno portato alla completa distruzione di una zona interna. Colpiti anche dei reporter.

Dopo aver distrutto i pannelli di una parete su cui erano collocati degli armadietti per fotografi e giornalisti, i teppisti in maglia rossa sono stati fermati da alcuni steward che hanno fatto ricorso anche a maniere energiche, mentre finora la polizia non si è vista. Non si capisce bene come siano riusciti a entrare nella struttura, per accedere alla quale è necessario sottoporsi anche a un controllo con metal detector. Secondo alcuni dei presenti sarebbero riusciti ad entrare nella struttura sfondando una porta. Il gruppo di tifosi cileni sono stati fatti tutti sedere a terra, ma la situazione è ancora tesa e c'è un fuggi fuggi generale. Rimane l'assurdità di una situazione mai verificatasi finora in nessuna delle grandi manifestazioni sportive, e per Brasile è una pessima figura.