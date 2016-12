La Figc ha fretta: Prandelli, ripensaci!

08:31 - Convocazione urgente: lunedì 30 giugno. La Federcalcio esibisce la necessaria fretta per risolvere la doppia crisi: il vertice della Figc e la panchina della Nazionale. La convocazione del Consiglio federale straordinario è arrivata nel primo pomeriggio, ci sono cinque giorni per elaborare un minimo progetto e prendere atto delle dimissioni. Irrevocabili quelle di Giancarlo Abete. Così come quelle di Cesare Prandelli.

Il primo problema è quello relativo alla carica di ct. La scelta di Prandelli non sembra avere vie d'uscita diverse da quella indicata dallo stesso ct: addio. Ma lo stesso, la Federcalcio proverà a indicare la strada delle non-dimissioni: visto che al momento della firma del contratto fino al 2016, si era detto (e scritto?) che quel contratto non era subordinato all'esito della spedizione verso Brasile 2014.

In caso contrario, via alle ipotesi di successione. Per le quali i nomi di Mancini, Spalletti e Allegri superano quelli di Ranieri e Zaccheroni, per citare i cinque dei quali si parla in queste ore.

A proposito dei vertici della Federcalcio, invece, il programma prevede tempi lungi, almeno fino alle soglie dell'inizio del campionato, visto che il governo è azzerato con l'addio del presidente Abete, che viene dopo le dimissioni annunciate dal vice Albertini prima della partenza per il Brasile. Proprio Albertini, questi sono i giochi di potere, potrebbe essere il successore. La corsa deve cominciare.