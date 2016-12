La Fifa difende Nishimura: "Ha visto le mani di Lovren"

09:45 - Massimo Busacca, capo degli arbitri Fifa, difende Yuichi Nishimura, il fischietto giapponese finito sotto accusa dopo il rigore in favore del Brasile. "Era ben posizionato - ha detto - Gli arbitri prendono decisioni in un secondo e si concentrano sui gesti che vedono. Lui ha fatto la sua valutazione dopo aver visto le mani di Lovren su Fred". Ogni commento non è affatto superfluo. E il fatto che il capo degli arbitri dica che Nishimura era ben posizionato è sconcertante.

Insomma, il contatto Lovren-Fred c'è stato: "Se un giocatore usa le mani nell'entrare in contatto con un avversario - ha detto il capo degli Arbitri Fifa nel corso del briefing quotidiano con la stampa - indirizza l'arbitro a prendere una determinata decisione".

L'ex fischietto svizzero di origine italiana non ha voluto però rispondere alla domanda se il giapponese verrà ancora utilizzato nel prosieguo del Mondiale: "Non posso rispondere perché non abbiamo analizzato tutta la partita, noi guardiamo all'intera partita e ai 90' e non ad un solo intervento. Faremo un'analisi completa e poi decideremo", ha aggiunto.

"Gli errori fanno parte della natura umana. I giocatori ne fanno milioni in un anno, ma noi vogliamo che gli arbitri siano perfetti. Quando si arbitra c'è il bianco e il nero, ma c'è anche il grigio", ha chiosato Busacca che ha poi tagliato corto sui presunti vantaggi per i padroni di casa: "L' arbitro non ha tempo di pensare. Deve prendere una decisione in meno di un secondo. In campo ci sono solo una squadra A e una squadra B. Non pensa: qui siamo in Brasile. Non ha il tempo per pensare a queste cose"