L'offerta folle di un club del Kosovo a Suarez: contratto fino a novembre

15:47 - "Gioca con noi fino a novembre", sarebbe questa la "proposta indecente" avanzata da un club kosovaro a Luis Suarez che, dopo il morso a Chiellini, è stato allontanato dai campi per sei mesi. La squalifica, però, è da scontare solo nei campionati iscritti alla Fifa, categoria alla quale quello kosovaro non appartiene. La società in questione è l'Ajvalija, club che milita nella prima divisione e che ha chiuso l'ultima stagione al sesto posto.

Il contratto offerto al Pistolero prevede un compenso al giocatore di 1.200 sterline a settimana e al Liverpool, se dovesse dare il proprio assenso all'operazione, di 25.000 sterline. "Ciò potrebbe apparire ridicolo a Suarez, ma è tutto quello che possiamo offrire. Se lui vorrà venire a giocare da noi sarà il benvenuto" ha detto il presidente del club Xhavit Pacolli che ha poi aggiunto:" Noi potremmo rappresentare la soluzione ideale per l'attaccante poiché siamo tra i pochi campionati non iscritti alla Fifa". Chissà se quella che ha tutta l'aria di essere una proposta indecente non si trasformi in un colpo di scena inaspettato.