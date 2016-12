20:36 - La sconfitta contro la Costa Rica non ci condanna, ma obbliga gli azzurri a tenere alta la concetrazione per fare una grande partita contro l'Uruguay e centrare la qualificazione agli ottavi di finale. La missione degli uomini di Prandelli non è certo facile, ma contro la nazionale di Suarez e Cavani abbiamo due risultati su tre: con un pareggio saremmo qualificati come secondi. Per sperare nel primo serve una goleada o un tracollo della Costa Rica contro l'Inghilterra.

L'ITALIA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE...

- Si qualifica come prima del girone se batte l'Uruguay e supera la Costa Rica nella differenza reti. I centramericani devono ovviamente perdere con l'Inghilterra

- Si qualifica come seconda se batte l'Uruguay

- Si qualifica come seconda se pareggia con l'Uruguay. Gli azzurri sono in vantaggio nella differenza reti



L'ITALIA E' ELIMINATA SE...

- Perde con l'Uruguay indipendentemente dal risultato