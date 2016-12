L'Italia è rientrata, accoglienza fredda a Malpensa e Fiumicino

00:28 - E' atterrato a Malpensa alle 10:42 l'aereo che ha riportato la Nazionale in Italia. Il primo azzurro a parlare è stato Andrea Pirlo, che ha confermato la sua decisione "di lasciare la Nazionale", aprendo però a un ripensamento: "Se il prossimo allenatore mi chiedesse di tornare, darei la mia disponibilità. Io con questa maglia gioco sempre volentieri". Immediata la reazione di Demetrio Albertini: "Cercheremo di convincerlo a restare".

Poi su Balotelli: "Se Mario meriterà di meritarsi questa maglia sarà ancora convocato, altrimenti si valuteranno altri giocatori". Proprio SuperMario è apparso turbato e ha preferito stare da solo per la durata del volo. La sua situazione sarà valutata attentamente perché, al di là delle qualità tecniche, il giocatore del Milan dovrà dimostrare di saper tenere un comportamento diverso e più maturo. Chi invece non sarà sicuramente del gruppo è Cesare Prandelli, che ha salutato una volta ancora la squadra una volta arrivato a Milano. Proprio sul nuovo ct Albertini ha assicurato "che la decisione sul futuro allenatore sarà presa in tempi stretti. Lunedì ne parleremo in consiglio. Non ci sono i tempi perché a sceglierlo sia il nuovo presidente: gli stessi che lo eleggeranno dovranno prendersi prima la responsabilità della scelta per l'Italia".



Intanto all'arrivo a Malpensa la Nazionale ha dovuto fare i conti con un imprevisto. Tutto il gruppo è rimasto sull'areo per oltre 30 minuti per un problema con il carico bagagli in Brasile.

ACCOGLIENZA FREDDA ALLA MALPENSA

Meno di una decina di tifosi hanno atteso l'arrivo a Malpensa della Nazionale italiana, di ritorno dai Mondiali in Brasile. Giocatori, dirigenti e staff tecnico hanno lasciato l'aeroporto, con mezzi propri, da un'uscita secondaria.

BALOTELLI LASCIA MALPENSA DA SOLO

Mario Balotelli è stato il primo degli Azzurri a lasciare l'aeroporto della Malpensa. L'attaccante, accompagnato dalla fidanzata Fanny, è salito a bordo di un minivan staccato dal resto del gruppo, con indosso un cappellino e delle vistose cuffie. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

A ROMA APPLAUSI PER DE ROSSI E CANDREVA

Davvero mesto il rientro degli Azzurri all'aeroporto di Fiumicino. Il primo ad affacciarsi sulla scaletta del Boeing dell'Alitalia che ha riportato oggi a Roma il resto della Nazionale dopo lo scalo compiuto in precedenza a Milano Malpensa, è stato il presidente dimissionario della Figc Giancarlo Abete. Subito dopo è stata la volta di Bonucci e poi Candreva, Thiago Motta, Aquilani, Cerci e quindi Verratti, Perin e De Rossi. Solo per quest'ultimo e per Candreva si è levato un coro e alcuni applausi da parte di una ventina di operatori aeroportuali accorsi sotto bordo muniti di telefoni cellulari con i quali hanno scattato foto e girato brevi filmati. Subito dopo lo sbarco degli Azzurri, tutti con indosso giacca e cravatta della Nazionale, i giocatori, insieme con i tecnici federali ed altri componenti lo staff della spedizione azzurra sono quindi saliti a bordo di un apposito mezzo aeroportuale con il quale hanno quindi lasciato l'aereo per dirigersi, scortati da auto della Polizia, in una zona decentrata dello scalo. Qui ad attenderli, le autovetture private per lasciare definitivamente l'aeroporto.

BUFFON AMARO: "FATTA BRUTTA FIGURA"

"Abbiamo fatto una brutta figura", è stato il commento amaro di Gigi Buffon, capitano della Nazionale, uscendo dall'aeroporto della Malpensa. Intanto la squadra è andata via in pullman ad eccezione di Mario Balotelli e Cesare Prandelli, che hanno abbandonato l'aeroporto a bordo di un'auto privata.

IMMOBILE: "ESPERIENZA UNICA, PECCATO..."

"Il Mondiale è un'esperienza che mi arricchisce e mi farà crescere. Peccato sia finita così". Lo ha detto Ciro Immobile, attaccante azzurro, sull'aereo che ha riportato la Nazionale in Italia. Immobile ha anche parlato della decisione di accettare l'offerta del Borussia Dortmund, per giocare nella prossima stagione in Bundesliga: "La Germania è stata una scelta ragionata, perché cerco di migliorarmi, di fare nuove esperienze. Si fa bene ad andare all'estero".