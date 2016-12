L'Argentina si prepara agli ottavi... grigliando!

15:14 - Sorrisi e maxi-grigliata in casa Argentina: ecco come l'Albiceleste prepara gli ottavi con la Svizzera. Volti rilassati e una mangiata in compagnia: gli ingredienti del c.t. Sabella sono semplici, come del resto quelli per preparare l'"Asado", il barbecue tipico argentino. Buona carne e amici: metaforicamente rispecchia la situazione di Messi e compagni, ottimi interpreti con milioni di tifosi pronti a "gustare" un piatto ben più ricco...

LA FOTO DELLA GRIGLIATA ARGENTINA