Krul come Pietro Spinosa: mandò il Castel di Sangro in B entrando solo per i rigori

19:58 - L'eroe di giornata è Tim Krul. Il suo ingresso a pochi secondi dal 120' ha fruttato i due rigori parati, decisivi per il passaggio dell'Olanda in semifinale al Mondiale. Quello dell'olandese, però, non il primo caso del genere. Bisogna tornare indietro al 1996, a Foggia, nella finale playoff di C1 tra Castel di Sangro e Ascoli. Allora fu Pietro Spinosa a entrare per i rigori risultando decisivo per la storica promozione degli abruzzesi in Serie B.

Tra i tanti meriti di Van Gaal e Tim Krul, autentici eroi olandesi dopo la lotteria dei rigori vinta contro la Costa Rica, c'è anche quello di aver riesumato una bella favola caduta da qualche anno nel dimenticatoio, quella del Castel di Sangro di Jaconi. E' proprio lì, tra Abruzzo e Foggia, dove si giocava la partita in questione, che risale il precedente storico della genialata di Van Gaal.

Era il 22 giugno 1996, stadio Zaccheria teatro in precedenza della mirabilie del Foggia di Zeman. Si gioca la finale playoff di C1 decisiva per la promozione in Serie B. Castel di Sangro e Ascoli sono sullo 0-0 al 120' e Osvaldo Jaconi, tecnico geniale quanto imprevedibile, inserisce in campo Pietro Spinosa, dodicesimo uomo degli abruzzesi e autore di ben zero minuti (zero!) in tutto il campionato, per affrontare i marchigiani dal dischetto. Sarà l'uomo decisivo deviando sopra la traversa il rigore di Milana e consegnando al Castel di Sangro la storica promozione in Serie B.