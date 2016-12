21 giugno 2014 Klose salva la Germania e raggiunge Ronaldo: con il Ghana 2-2 spettacolare I gol tutti nella ripresa: apre Goetze, pareggia Andre Ayew, sorpasso africano con Gyan Asamoah e sigillo finale (il 15° mondiale) del laziale di STEFANO RONCHI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

00:06 - Il Ghana ferma la Germania nella seconda partita del Gruppo G. Al Castelao di Fortaleza finisce 2-2, al termine di una partita molto equilibrata e ricca di occasioni. I gol tutti nella ripresa. Al 51' Goetze porta in vantaggio i tedeschi, ma Andre Ayew e Gyan ribaltano il match nel giro di 12'. Klose poi pareggia i conti al 71' con un tocco sottomisura. Tedeschi ora a quota quattro punti, Ghana a un punto.

LA PARTITA



Anche la Germania, dunque, stecca la seconda. I timori della vigilia di Loew erano ben fondati. Contro il Ghana i tedeschi faticano molto. Un po' per il caldo, che taglia le gambe, e un po' per l'atteggiamento degli africani e la loro voglia di riscatto dopo il ko con gli Usa. A Fortaleza due sfide nella sfida. La prima, tra i fratelli Boateng, dura solo un tempo (Jerome esce al 45'). La seconda, tra il calcio-allegria del Ghana e il palleggio paziente e la concretezza dei panzer, dura invece fino al triplice fischio. Dopo un primo tempo equilibrato segnato dal possesso palla tedesco e dalle folate di Muntari & Co., va in scena una partita al cardiopalma, con continui capovolgimenti di fronte, squadre lunghe e azioni da gol.



Nella ripresa Loew da una parte e Appiah dall'altra danno vita a una spettacolare sfida a scacchi con i cambi. E il risultato è un pari show. Quattro gol e spettatori in delirio. Un risultato sudato per i tedeschi, che passano in vantaggio, si fanno rimontare subito, vanno sotto, ma alla fine riescono a recuperare le forze per pareggiare i conti con Klose, che sale a quota 15 gol nei Mondiali e raggiunge Ronaldo nella speciale classifica dei bomber di tutti i tempi. Sugli scudi, nelle fila tedesche, anche Schweinsteiger, che entra e dà la scossa nel finale. Sottotono invece Khedira e Ozil.



Gara di corsa e qualità per il Ghana, che nel caldo di Fortaleza si esalta e mostra il meglio del repertorio. Impressionante la fisicità dei giocatori di Appiah e le doti tecniche dei pezzi più pregiati della rosa. Gyan e Andre Ayew su tutti, con tanto di colpi da top player davanti a giganti come Hummels e Mertesacker. Non pervenuto invece Kevin Boateng, che esce al 52' senza lasciare mai il segno. Dopo aver fermato il carrarmato tedesco, oggi il Ghana canta anche dopo la fine del match e sogna ancora gli ottavi.



LE PAGELLE



Klose 7,5 - Entra nel finale, attacca lo spazio, mette pressione e segna il gol del pareggio finale. Bomber di razza. Quindicesimo gol mondiale per la punta della Lazio, che raggiunge Ronaldo nella speciale classifica.



Schweinsteiger 7 - 20 minuti al massimo della potenza. Dopo il suo ingresso la Germania cambia passo, pareggia e poi prova anche a vincere il match. Polmoni e perfetto tempismo negli inserimenti. Sempre pericoloso.



Khedira 5 - spaesato nel primo tempo e a corto di ossigeno. Il caldo lo stende. Sempre in affanno e lento nelle giocate. Nella ripresa lascia il posto a Schweinsteiger e cambia tutto.



Andre Ayew 7 - segna il gol del pareggio con uno stacco imperioso, poi ci prova almeno altre due volte, andando vicinissimo al bis. E' il punto di riferimento avanzato della squadra e riesce a tenere impegnati i centrali tedeschi.



Gyan 7 - sua la rete del momentaneo vantaggio degli africani, ma non solo. Tanti colpi di qualità. Da circoletto rosso l'elastico sulla fascia destra nella ripresa.



Kevin Boateng 5 - Male. Non convince da punta, ma il problema non sembra essere solo il ruolo. Kevin gioca con troppa sufficienza e non riesce mai a saltare l'uomo. Partita da dimenticare. Altro che sfida "fratricida" con Jerome...

IL TABELLINO

Germania-Ghana 2-2

Marcatori: 51' Gotze (G); 54' Ayew (G), 63' Gyan (G), 71' Klose (G).

Germania (4-2-3-1): Neuer 6,5; Boateng 6 (46' Mustafi 6), Howedes 5,5, Hummels 5,5, Lahm 5,5; Mertesacker 6, Gotze 6 (69' Klose 7,5); Khedira 5 (70' Schweinsteiger 7), Kroos 6, Muller 5,5; Ozil 5,5. A disp.: Weidenfeller, Zieler, Durm, Grosskreutz, Draxler, Ginter, Kramer, Podolski, Schurrle. All.: Low.

Ghana (4-4-2): Dauda 6,5; Afful 6, Boye 6, Mensah 6, Asamoah 6; Atsu 6,5 (73' Wakaso 6), Ayew 7, Boateng 5 (52' Ayew 6), Muntari 6,5; Rabiu 6 (78' Badu 6), Gyan 7. A disp.: Adams, Kwarasey, Inkoom, Opare, Sumaila, Acquah, Adomah, Essien, Waris. All.: Appiah.

Arbitro: Sandro Ricci.

Ammonito: Muntari (G).

Note: angoli 6-2. Rec.: pt 1', st 3'.